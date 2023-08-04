РФ нездатна на наступ, намагається знесилити Україну обстрілами – Міноборони Естонії

Найближчим часом армія РФ не зможе успішно наступати, тому Росія намагається виснажити економіку та населення України ракетними ударами та дронами. Про це сказав на брифінгу в міноборони Естонії полковник Март Вендла, пише ERR.ee.

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За останні дні РФ атакувала в основному на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, в районі Бахмута і на фронті Донецьк – Авдіївка, але досягла лише мінімальних успіхів, сказав Вендла.

"Ймовірно, найближчим часом російські війська не зможуть домогтися прориву української оборони, тому ракетними ударами та дронами вони намагаються виснажити економіку та й населення України", – вважає полковник.

За його даними, ЗСУ досягли обмежених успіхів під Бахмутом і на півдні в районі Орєхова та Великої Новоселівки.

Водночас, зазначив Вендла, надійних підтверджень прориву першої лінії оборони російських військ досі немає. Україна продовжує бити по важливих логістичних об'єктах РФ, щоб утруднити постачання фронтових частин. У цій логіці знаходяться удар по залізничному мосту через Чонгар. "Ремонтні роботи досі продовжуються і на Керченському мосту", – зазначив Вендла.

Представник міноборони Естонії також розповів, що військові продовжують спостерігати за ситуацією з угрупованням Вагнера в Білорусі, яке зараз налічує близько 5000 найманців.

"У Білорусі у вагнерівців немає важкої техніки, тому ймовірність їхнього конвенційного наступу проти найближчих країн вкрай малоймовірна", – сказав Вендла.

Він зазначив, що угруповання Вагнера, як і раніше, повністю фінансово залежить від Кремля і не стало "особистим інструментом" білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

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