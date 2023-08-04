РФ неспособна на наступление, пытается измотать Украину обстрелами – минобороны Эстонии
В ближайшее время армия РФ не сможет успешно наступать, поэтому Россия пытается истощить экономику и население Украины ракетными ударами и дронами. Об этом сказал на брифинге в минобороны Эстонии полковник Март Вендла, пишет ERR.ee.
За последние дни РФ атаковала в основном на линии Купянск – Сватово – Кременная, в районе Бахмута и на фронте Донецк – Авдеевка, но добилась лишь минимальных успехов, сказал Вендла.
"По всей видимости, в ближайшее время российские войска не смогут добиться прорыва украинской обороны, поэтому ракетными и беспилотными ударами они пытаются истощить экономику и и население Украины", – считает полковник.
По его данным, ВСУ добились ограниченных успехов под Бахмутом и на юге в районе Орехова и Большой Новоселовки.
В то же время, отметил Вендла, надежных подтверждений прорыва первой линии обороны российских войск до сих пор нет. Украина продолжает бить по важным логистическим объектам РФ, чтобы затрудннить снабжение фронтовых частей. В этой логике находятся удар по железнодорожному мосту через Чонгар. "Ремонтные работы до сих пор продолжаются и на Керченском мосту", – отметил Вендла.
Представитель минобороны Эстонии также рассказал, что военные продолжают наблюдать за ситуацией с группировкой Вагнера в Беларуси, которая сейчас насчитывает около 5000 наемников.
"В Беларуси у вагнеровцев нет тяжелой техники, поэтому вероятность их конвенционального наступления против ближайших стран крайне маловероятна", – сказал Вендла.
Он отметил, что группировка Вагнера по-прежнему полностью финансово зависит от Кремля и не стала "личным инструментом" беларуского диктатора Александра Лукашенко.
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