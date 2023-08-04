РФ неспособна на наступление, пытается измотать Украину обстрелами – минобороны Эстонии

В ближайшее время армия РФ не сможет успешно наступать, поэтому Россия пытается истощить экономику и население Украины ракетными ударами и дронами. Об этом сказал на брифинге в минобороны Эстонии полковник Март Вендла, пишет ERR.ee.

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За последние дни РФ атаковала в основном на линии Купянск – Сватово – Кременная, в районе Бахмута и на фронте Донецк – Авдеевка, но добилась лишь минимальных успехов, сказал Вендла.

"По всей видимости, в ближайшее время российские войска не смогут добиться прорыва украинской обороны, поэтому ракетными и беспилотными ударами они пытаются истощить экономику и и население Украины", – считает полковник.

По его данным, ВСУ добились ограниченных успехов под Бахмутом и на юге в районе Орехова и Большой Новоселовки.

В то же время, отметил Вендла, надежных подтверждений прорыва первой линии обороны российских войск до сих пор нет. Украина продолжает бить по важным логистическим объектам РФ, чтобы затрудннить снабжение фронтовых частей. В этой логике находятся удар по железнодорожному мосту через Чонгар. "Ремонтные работы до сих пор продолжаются и на Керченском мосту", – отметил Вендла.

Представитель минобороны Эстонии также рассказал, что военные продолжают наблюдать за ситуацией с группировкой Вагнера в Беларуси, которая сейчас насчитывает около 5000 наемников.

"В Беларуси у вагнеровцев нет тяжелой техники, поэтому вероятность их конвенционального наступления против ближайших стран крайне маловероятна", – сказал Вендла.

Он отметил, что группировка Вагнера по-прежнему полностью финансово зависит от Кремля и не стала "личным инструментом" беларуского диктатора Александра Лукашенко.

24 июля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Он подчеркнул, что наступательная операция – это не компьютерная игра.

В Белом доме заявили, что наступление ВСУ не остановилось, оно продолжается, и в США не намерены обсуждать военную операцию, "сидя на диване".

Секретарь СНБО Данилов: В наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов. На метр земли – до пяти мин.

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