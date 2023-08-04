UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ неспособна на наступление, пытается измотать Украину обстрелами – минобороны Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 18:23
РФ неспособна на наступление, пытается измотать Украину обстрелами – минобороны Эстонии - Фото
Март Вендла (Фото - скриншот из видер)

В ближайшее время армия РФ не сможет успешно наступать, поэтому Россия пытается истощить экономику и население Украины ракетными ударами и дронами. Об этом сказал на брифинге в минобороны Эстонии полковник Март Вендла, пишет ERR.ee.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

За последние дни РФ атаковала в основном на линии Купянск – Сватово – Кременная, в районе Бахмута и на фронте Донецк – Авдеевка, но добилась лишь минимальных успехов, сказал Вендла.

"По всей видимости, в ближайшее время российские войска не смогут добиться прорыва украинской обороны, поэтому ракетными и беспилотными ударами они пытаются истощить экономику и и население Украины", – считает полковник.

По его данным, ВСУ добились ограниченных успехов под Бахмутом и на юге в районе Орехова и Большой Новоселовки.

В то же время, отметил Вендла, надежных подтверждений прорыва первой линии обороны российских войск до сих пор нет. Украина продолжает бить по важным логистическим объектам РФ, чтобы затрудннить снабжение фронтовых частей. В этой логике находятся удар по железнодорожному мосту через Чонгар. "Ремонтные работы до сих пор продолжаются и на Керченском мосту", – отметил Вендла.

Представитель минобороны Эстонии также рассказал, что военные продолжают наблюдать за ситуацией с группировкой Вагнера в Беларуси, которая сейчас насчитывает около 5000 наемников.

"В Беларуси у вагнеровцев нет тяжелой техники, поэтому вероятность их конвенционального наступления против ближайших стран крайне маловероятна", – сказал Вендла.

Он отметил, что группировка Вагнера по-прежнему полностью финансово зависит от Кремля и не стала "личным инструментом" беларуского диктатора Александра Лукашенко.

Читайте также: "Прорыв будет, но не как под Изюмом". Интервью нового главы Нацгвардии – за минуту

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаэстониянаступление ВСУМарт Вендла
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 