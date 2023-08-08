"Оленегорский горняк" на Північний флот РФ уже не повернеться – представник ВМС

Пошкоджений на рейді Новоросійська великий десантний корабель "Оленегорский горняк" до складу російського Північного флоту, швидше за все, не повернеться. Про це сказав в ефірі телемарафону речник ВМС України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук.

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На запитання журналіста про те, в якому стані "Оленегорский горняк" після атаки аквадрона, Плетенчук сказав, що перевіреної інформації щодо цього ВМС не має, проте навіть на основі загальнодоступних даних можна впевнено говорити, що "на Північний флот цей корабель уже не повернеться".

Плетенчук сказав, що Росія ще до початку етапу повномасштабного вторгнення перекинула приписаний до Північного флоту РФ БДК "Оленегорский горняк" у Чорне море, оскільки планувала десантні операції на узбережжі України.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю, що якщо Росія продовжуватиме атаки на українські порти, вона "ризикує залишитися без кораблів" у Чорному морі.

Вранці 4 серпня 2023 року СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами в бухті Новоросійська, було серйозно пошкоджено БДК "Оленегорский горняк".

Вночі 5 серпня морський дрон атакував та пошкодив російський танкер SIG, який транспортував паливо для окупаційних військ.

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