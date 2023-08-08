"Оленегорский горняк" на Северный флот РФ уже не вернется – представитель ВМС

Поврежденный на рейде Новороссийска большой десантный корабль "Оленегорский горняк" в состав российского Северного флота, скорее всего, уже не вернется. Об этом сказал в эфире телемарафона спикер ВМС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук.

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На вопрос журналиста о том, в каком состоянии находится "Оленегорский горняк" после атаки аквадрона, Плетенчук сказал, что достоверной информации на этот счет у ВМС нет, однако даже на основе общедоступных данных можно уверенно говорить, что "на Северный флот этот корабль уже не вернется".

Плетенчук сказал, что Россия еще до начала этапа полномасштабного вторжения перебросила приписанный к Северному флоту РФ БДК "Оленегорский горняк" в Черное море, так как планировала десантные операции на побережье Украины.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский сказал в интервью, что если Россия будет продолжать атаки на украинские порты, она "рискует остаться без кораблей" в Черном море.

Утром 4 августа 2023 года СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте Новороссийска, был серьезно поврежден БДК "Оленегорский горняк".

Ночью 5 августа морской дрон атаковал и повредил российский танкер SIG, который транспортировал топливо для оккупационных войск.

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