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Украина доказала способность угрожать флоту РФ на больших расстояниях – Генштаб Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 10:16
Украина доказала способность угрожать флоту РФ на больших расстояниях – Генштаб Эстонии - Фото
Март Вендла (Фото - скриншот с видео)

Украина на практике продемонстрировала способность угрожать российскому флоту дронами на больших расстояниях. Об этом сказал в национальном телеэфире заместитель главы Генштаба Эстонии полковник Март Вендла.

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"То, что Россия не может защитить свой десантный корабль на расстоянии 700 км, уже достаточно показательный факт... Способности России защищать свою инфраструктуру на Черном море нанесен довольно сильный удар", – сказал Вендла.

Он также напомнил о БПЛА, которые прилетают в Москву, и сказал, что это в основном небольшие дроны. "При этом они достигают цели и приносят в Москву ощущение передовой", – отметил полковник.

Вендла считает, что нацеленные на Москву беспилотники, скорее всего, запускались с территории РФ, а не из Украины, и что пока "не вполне ясно, кто стоит за этими атаками". Однако "то, что взрывы в Москве стали почти ежедневным явлением, показывает, что ПВО Москвы не соответствует современным угрозам".

Говоря о положении на фронте и наступлении ВСУ, Вендла сказал, что Украина показала способность "использовать свои ресурсы лучше и точнее, чем россияне", благодаря тому, что у ВСУ лучше разведка и боевая осведомленность, а это "позволяет максимально эффективно использовать войска".

"Эти удары в глубину служат той же цели и изолируют войска на поле боя от боеприпасов, от бутербродов, от чего угодно. Это, конечно, помогает", – сказал Вендла.

4 августа на брифинге в минобороны Эстонии Вендла сказал, что в ближайшее время армия РФ не сможет успешно наступать, поэтому Россия пытается истощить экономику и население Украины ракетными ударами и дронами. 

Читайте также: Зеленский: Если РФ продолжит атаковать наши порты, она рискует остаться без кораблей 

Сергей Бережной
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войнаразведкаэстониядроныбеспилотникиМарт Вендла
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