Украина доказала способность угрожать флоту РФ на больших расстояниях – Генштаб Эстонии

Украина на практике продемонстрировала способность угрожать российскому флоту дронами на больших расстояниях. Об этом сказал в национальном телеэфире заместитель главы Генштаба Эстонии полковник Март Вендла.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"То, что Россия не может защитить свой десантный корабль на расстоянии 700 км, уже достаточно показательный факт... Способности России защищать свою инфраструктуру на Черном море нанесен довольно сильный удар", – сказал Вендла.

Он также напомнил о БПЛА, которые прилетают в Москву, и сказал, что это в основном небольшие дроны. "При этом они достигают цели и приносят в Москву ощущение передовой", – отметил полковник.

Вендла считает, что нацеленные на Москву беспилотники, скорее всего, запускались с территории РФ, а не из Украины, и что пока "не вполне ясно, кто стоит за этими атаками". Однако "то, что взрывы в Москве стали почти ежедневным явлением, показывает, что ПВО Москвы не соответствует современным угрозам".

Говоря о положении на фронте и наступлении ВСУ, Вендла сказал, что Украина показала способность "использовать свои ресурсы лучше и точнее, чем россияне", благодаря тому, что у ВСУ лучше разведка и боевая осведомленность, а это "позволяет максимально эффективно использовать войска".

"Эти удары в глубину служат той же цели и изолируют войска на поле боя от боеприпасов, от бутербродов, от чего угодно. Это, конечно, помогает", – сказал Вендла.

4 августа на брифинге в минобороны Эстонии Вендла сказал, что в ближайшее время армия РФ не сможет успешно наступать, поэтому Россия пытается истощить экономику и население Украины ракетными ударами и дронами.

Утром 4 августа 2023 года СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте Новороссийска, был серьезно поврежден БДК "Оленегорский горняк".

Ночью 5 августа морской дрон атаковал и повредил российский танкер SIG, который транспортировал топливо для оккупационных войск.

Читайте также: Зеленский: Если РФ продолжит атаковать наши порты, она рискует остаться без кораблей

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.