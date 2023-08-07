Росіяни застосували на півдні хімічні боєприпаси – командувач Таврійського напрямку
Російські окупанти застосували на Південному напрямку хімічні боєприпаси. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський.
"Ворог, в порушення всіх конвенцій, продовжує використовувати хімічні боєприпаси", – написав Тарнавський.
Він розповів, що минулої доби, 6 серпня, російські війська в районі населеного пункту Новоданилівка здійснили два артилерійські обстріли з РСЗВ боєприпасами, що містять хімічну речовину (ймовірно, хлорпікрин).
"Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали. Росіяни намагаються робити все, щоб зупинити наш рух. Але у них не вийде", – написав командувач Таврійського напрямку.
- Росіяни намагаються знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр.
- Окупанти зараз кидають резерви як на південь, так і на схід, і це переважно професійні військові.
- На Бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати, але ініціатива залишається за українськими силами.
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