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Россияне применили на юге химические боеприпасы – командующий Таврического направления

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 15:19
Россияне применили на юге химические боеприпасы – командующий Таврического направления - Фото
Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты применили на Южном направлении химические боеприпасы. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврического направления генерал Александр Тарнавский.

"Враг, в нарушение всех конвенций, продолжает использовать химические боеприпасы", – написал Тарнавский.

Он рассказал, что за прошедшие сутки, 6 августа, российские войска в районе населенного пункта Новоданиловка совершили два артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (вероятно, хлорпикрин).

Россияне применили на юге химические боеприпасы – командующий Таврического направления

"В результате этого обстрела люди не пострадали. Россияне пытаются делать все, чтобы остановить наше движение. Но у них не получится", – написал командующий Таврического направления.

  • Россияне пытаются снова оккупировать территории в Харьковской области, которые ВСУ освободили осенью 2022 года, сообщила Маляр.
  • Оккупанты сейчас бросают резервы как на юг, так и на восток, и это в основном профессиональные военные.
  • На Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать, но инициатива остается за украинскими силами.

Читайте также: "Ни в коем случае не лобовые атаки". В ВСУ назвали отличия тактик украинцев и вагнеровцев

Наталья Медведева
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химическое оружиевойнаАлександр Тарнавский
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