Россияне применили на юге химические боеприпасы – командующий Таврического направления

Российские оккупанты применили на Южном направлении химические боеприпасы. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврического направления генерал Александр Тарнавский.

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"Враг, в нарушение всех конвенций, продолжает использовать химические боеприпасы", – написал Тарнавский.

Он рассказал, что за прошедшие сутки, 6 августа, российские войска в районе населенного пункта Новоданиловка совершили два артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (вероятно, хлорпикрин).

"В результате этого обстрела люди не пострадали. Россияне пытаются делать все, чтобы остановить наше движение. Но у них не получится", – написал командующий Таврического направления.

Россияне пытаются снова оккупировать территории в Харьковской области, которые ВСУ освободили осенью 2022 года, сообщила Маляр.

Оккупанты сейчас бросают резервы как на юг, так и на восток, и это в основном профессиональные военные.

На Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать, но инициатива остается за украинскими силами.

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