UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Наступление на юге. Уничтожена российская РЛС "Ястреб-АВ" и 8 складов – генерал Тарнавский

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 14:45
Наступление на юге. Уничтожена российская РЛС
РЛС "Ястреб-АВ" (Фото - Минобороны РФ)

При наступлении ВСУ на Таврийском направлении уничтожены 18 единиц российской техники, в том числе противобатарейная РЛС "Ястреб-АВ" и вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщил в Telegram командующий Силами обороны Таврийского направления генерал Александр Тарнавский.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным командующего, на Таврийском направлении уничтожены за сутки 18 единиц вражеской техники, среди них радиолокационная станция разведки позиций артиллерии "Ястреб-АВ", ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", а также три БММ и восемь артсистем и минометов. 

Потери оккупантов в личном составе убитыми и ранеными составили более 250 человек за сутки. 

Также уничтожены восемь российских складов боеприпасов.

7 августа Тарнавский сообщал, что "враг в нарушение всех конвенций продолжает использовать химические боеприпасы".

  • По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты наступают в районе Купянска, Сватово, Бахмута и Донецка, Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться в Запорожской области.
  • Украина показала способность "использовать свои ресурсы лучше и точнее, чем россияне", благодаря тому, что у ВСУ лучше разведка и боевая осведомленность, а это "позволяет максимально эффективно использовать войска", считает представитель Генштаба Эстонии Март Вендла. 
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ка-52потери РоссииАлександр Тарнавскийтаврийское направлениеЯстреб-АВ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 