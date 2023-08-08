Наступление на юге. Уничтожена российская РЛС "Ястреб-АВ" и 8 складов – генерал Тарнавский

При наступлении ВСУ на Таврийском направлении уничтожены 18 единиц российской техники, в том числе противобатарейная РЛС "Ястреб-АВ" и вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщил в Telegram командующий Силами обороны Таврийского направления генерал Александр Тарнавский.

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По данным командующего, на Таврийском направлении уничтожены за сутки 18 единиц вражеской техники, среди них радиолокационная станция разведки позиций артиллерии "Ястреб-АВ", ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", а также три БММ и восемь артсистем и минометов.

Потери оккупантов в личном составе убитыми и ранеными составили более 250 человек за сутки.

Также уничтожены восемь российских складов боеприпасов.

7 августа Тарнавский сообщал, что "враг в нарушение всех конвенций продолжает использовать химические боеприпасы".

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты наступают в районе Купянска, Сватово, Бахмута и Донецка, Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться в Запорожской области.

Украина показала способность "использовать свои ресурсы лучше и точнее, чем россияне", благодаря тому, что у ВСУ лучше разведка и боевая осведомленность, а это "позволяет максимально эффективно использовать войска", считает представитель Генштаба Эстонии Март Вендла.

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