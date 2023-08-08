Генштаб: РФ наступает в районе Купянска, Сватово, Бахмута и Донецка. ВСУ атакуют — карта

Российские оккупанты наступают в районе Купянска, Сватово, Бахмута и Донецка, Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться в Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 37 боевых столкновений. На Купянском направлении украинские воины отбили атаки в районах Синьковки, Ивановки и Новоселовского.

Под Бахмутом россияне наступали в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы, Силы обороны отбились.

Вблизи Донецка враг атакует Авдеевку и Марьинку, ВСУ держат позиции.

В Запорожской области захватчики пытались вернуть утраченные позиции в районе недавно освобожденного Работино, украинские подразделения продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются, ведут контрбатарейную борьбу.

Авиация ВСУ нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, оружия и техники.

Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, три района сосредоточения пехоты, оружия и техники, пять артиллерийских средств на позициях и две станции радиоэлектронной борьбы.

По данным Минобороны, на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны РФ и сейчас стоят перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.

Начальник ГУР Буданов заявил, что украинское наступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается.

За прошедшую неделю россияне еще больше активизировали артиллерийские обстрелы и использовали на востоке против ВСУ около 500 000 боеприпасов.

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