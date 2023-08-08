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Генштаб: РФ наступает в районе Купянска, Сватово, Бахмута и Донецка. ВСУ атакуют — карта

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 06:51
Генштаб: РФ наступает в районе Купянска, Сватово, Бахмута и Донецка. ВСУ атакуют — карта - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Купянска, Сватово, Бахмута и Донецка, Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться в Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 37 боевых столкновений. На Купянском направлении украинские воины отбили атаки в районах Синьковки, Ивановки и Новоселовского. 

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

Под Бахмутом россияне наступали в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы, Силы обороны отбились. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Вблизи Донецка враг атакует Авдеевку и Марьинку, ВСУ держат позиции. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

В Запорожской области захватчики пытались вернуть утраченные позиции в районе недавно освобожденного Работино, украинские подразделения продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются, ведут контрбатарейную борьбу. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Авиация ВСУ нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, оружия и техники. 

Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, три района сосредоточения пехоты, оружия и техники, пять артиллерийских средств на позициях и две станции радиоэлектронной борьбы. 

  • За прошедшую неделю россияне еще больше активизировали артиллерийские обстрелы и использовали на востоке против ВСУ около 500 000 боеприпасов.

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Дмитрий Гриниченко
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