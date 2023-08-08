Генштаб: РФ наступає в районі Куп'янська, Сватового, Бахмута та Донецька. ЗСУ атакують — карта

Російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Сватового, Бахмута та Донецька, Збройні Сили України продовжують просуватися у Запорізькій області. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 37 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку українські воїни відбили атаки у районах Сіньківки, Іванівки та Новоселівського.

Під Бахмутом росіяни наступали в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби, Сили оборони відбилися.

Поблизу Донецька ворог атакує Авдіївку та Мар'їнку, ЗСУ тримають позиції.

У Запорізькій області загарбники намагалися повернути втрачені позиції в районі нещодавно звільненого Роботиного, українські підрозділи продовжують наступ на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Авіація ЗСУ завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки.

Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, три райони зосередження піхоти, озброєння та техніки, п'ять артилерійських засобів на позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби.

За даними Міноборони, на півдні ЗСУ подекуди вже прорвали першу лінію оборони РФ й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній.

Начальник ГУР Буданов заявив, що український наступ відбувається "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється.

За минулий тиждень росіяни ще більше активізували артилерійські обстріли і використали на сході проти ЗСУ близько 500 000 боєприпасів.

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