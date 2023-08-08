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Генштаб: РФ наступає в районі Куп'янська, Сватового, Бахмута та Донецька. ЗСУ атакують — карта

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 06:51
Генштаб: РФ наступає в районі Куп'янська, Сватового, Бахмута та Донецька. ЗСУ атакують — карта - Фото
Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Сватового, Бахмута та Донецька, Збройні Сили України продовжують просуватися у Запорізькій області. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 37 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку українські воїни відбили атаки у районах Сіньківки, Іванівки та Новоселівського.

Фронт у районі Куп'янська (Карта: Military Land)

Під Бахмутом росіяни наступали в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби, Сили оборони відбилися.

Фронт у районі Бахмута (Мапа: Military Land)

Поблизу Донецька ворог атакує Авдіївку та Мар'їнку, ЗСУ тримають позиції.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

У Запорізькій області загарбники намагалися повернути втрачені позиції в районі нещодавно звільненого Роботиного, українські підрозділи продовжують наступ на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

Авіація ЗСУ завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки.

Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, три райони зосередження піхоти, озброєння та техніки, п'ять артилерійських засобів на позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби.

  • За минулий тиждень росіяни ще більше активізували артилерійські обстріли і використали на сході проти ЗСУ близько 500 000 боєприпасів.

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Дмитро Гриниченко
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