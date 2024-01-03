Бойцы Сил специальных операций с помощью ракетной системы M142 HIMARS ударили по месту, где располагались экипажи беспилотников ZALA на Запорожском направлении. Видео успешной работы военные опубликовали в соцсетях.

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Украинские бойцы заявили, что за некоторое время до удара российский экипаж ZALA пытался провести разведку, но ему помешали.

Артиллеристы привели и скорректировали по вражеской цели реактивный снаряд HIMARS, в результате чего у захватчиков стало меньше дронов. Кроме экипажа БпАК была уничтожена и военная машина оккупантов.

СПРАВКА ZALA Aero Group – российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов, входит в концерн "Калашников". ZALA 421-16E – разведывательный беспилотник российского производства, используется оккупантами для разведки и корректировки огня артиллерии. ZALA Aero Group – российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов, входит в концерн "Калашников". ZALA 421-16E – разведывательный беспилотник российского производства, используется оккупантами для разведки и корректировки огня артиллерии.

8 августа 2023 появилось видео, как бойцы 110 ОМБр вместе с контрразведкой СБУ уничтожили российскую группу операторов FPV-дронов на Авдеевском направлении.

7 сентября украинская аэроразведка показала уничтожение автомобиля российских оккупантов с прицепом, который, вероятно, использовали операторы беспилотников ZALA – видео удара HIMARS.

12 сентября артиллерия Сил обороны одним ударом уничтожила пункт базирования российских операторов беспилотников "Ланцет".

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