Вербовое. Большого прорыва нет, это некоторое улучшение тактического положения – ВСУ

В сводке 3 января Генштаб сообщил, что в районе Вербового ВСУ продвинулись вперед, заставив врага покинуть свои позиции

Иллюстративное фото - Генштаб

Продвижение украинских сил в районе Вербового Запорожской области, о котором сообщал Генштаб в утренней сводке 3 января, не является "большим прорывом" и произошло скорее на тактическом уровне. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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Отвечая на вопрос, является ли существенным это продвижение, Штупун сказал: "Скажем так, это некоторое улучшение нашего тактического положения. То есть какого-то большого прорыва нет".

По его словам, в районе Работино и вокруг него продолжается работа подразделений Сил обороны, но одновременно и противник пытается там отбить ранее утраченные позиции и не дать ВСУ продвигаться вперед.

"Все время [враг] пытается где-то атаковать на разных направлениях", – сказал Штупун.

Он добавил, что для возвращения всех утраченных позиций на Запорожском направлении у оккупантов сейчас сил нет.

Карта DeepState

В конце сентября ВСУ закреплялись на соответствующих рубежах под Вербовым.

В утренней сводке 3 января Генштаб сообщил, что в районе Вербового украинские подразделения продвинулись вперед, заставив врага покинуть свои позиции.

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