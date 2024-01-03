Генштаб: ЗСУ просунулися в районі Вербового, Росія жорстоко штурмує Авдіївку — карта
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 57 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито сім атак у районах Синьківки та Петропавлівки.

Генштаб: ЗСУ просунулися в районі Вербового, Росія жорстоко штурмує Авдіївку — карта

Під Бахмутом українські воїни відбили шість атак у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

Генштаб: ЗСУ просунулися в районі Вербового, Росія жорстоко штурмує Авдіївку — карта

Росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку та зазнають величезних втрат, Сили оборони відбили 24 атаки в районах Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки, Первомайського та Невельського. Під Новобахмутівкою ЗСУ покращили тактичне становище.

Генштаб: ЗСУ просунулися в районі Вербового, Росія жорстоко штурмує Авдіївку — карта

У Запорізькій області провалилася атака поблизу Роботиного, в районі Вербового українські підрозділи просунулися вперед, змусивши ворога залишити свої позиції.

Генштаб: ЗСУ просунулися в районі Вербового, Росія жорстоко штурмує Авдіївку — карта

На Херсонщині українські з'єднання продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра, відбито дев'ять атак армії РФ.

Генштаб: ЗСУ просунулися в районі Вербового, Росія жорстоко штурмує Авдіївку — карта

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу. Ракетники вразили два райони зосередження загарбників, три зенітно-ракетні комплекси, два пункти управління, артилерійську систему, радіолокаційну систему та склад пального.

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