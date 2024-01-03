Генштаб: ЗСУ просунулися в районі Вербового, Росія жорстоко штурмує Авдіївку — карта

Під Вербовим українським воїнам вдалося просунутися, росіяни були змушені залишити позиції

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 57 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито сім атак у районах Синьківки та Петропавлівки.

Під Бахмутом українські воїни відбили шість атак у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

Росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку та зазнають величезних втрат, Сили оборони відбили 24 атаки в районах Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки, Первомайського та Невельського. Під Новобахмутівкою ЗСУ покращили тактичне становище.

У Запорізькій області провалилася атака поблизу Роботиного, в районі Вербового українські підрозділи просунулися вперед, змусивши ворога залишити свої позиції.

На Херсонщині українські з'єднання продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра, відбито дев'ять атак армії РФ.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу. Ракетники вразили два райони зосередження загарбників, три зенітно-ракетні комплекси, два пункти управління, артилерійську систему, радіолокаційну систему та склад пального.

Авдіївка. Ситуація постійно змінюється, можна зробити крок назад – генерал ЗСУ.

Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки поки що немає, командування підтягує резерви.

Авдіївка. 47 бригада: Ми маємо потужні засоби для стримування РФ, але вона не шкодує людей.

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