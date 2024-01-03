Генштаб: ВСУ продвинулись в районе Вербового, Россия жестоко штурмует Авдеевку — карта
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито семь атак в районах Синьковки и Петропавловки. 

Генштаб: ВСУ продвинулись в районе Вербового, Россия жестоко штурмует Авдеевку — карта

Под Бахмутом украинские воины отбили шесть атак в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

Генштаб: ВСУ продвинулись в районе Вербового, Россия жестоко штурмует Авдеевку — карта

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку и несут огромные потери, Силы обороны отбили 24 атаки в районах Новобахмутовки, Бердичей, Авдеевки, Первомайского и Невельского. Под Новобахмутовкой ВСУ улучшили тактическое положение. 

Генштаб: ВСУ продвинулись в районе Вербового, Россия жестоко штурмует Авдеевку — карта

В Запорожской области провалилась атака вблизи Работино, в районе Вербового украинские подразделения продвинулись вперед, заставив врага покинуть свои позиции.

Генштаб: ВСУ продвинулись в районе Вербового, Россия жестоко штурмует Авдеевку — карта

В Херсонской области украинские соединения продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра, отбито девять атак армии РФ. 

Генштаб: ВСУ продвинулись в районе Вербового, Россия жестоко штурмует Авдеевку — карта

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава. Ракетчики поразили два района сосредоточения захватчиков, три зенитно-ракетных комплекса, два пункта управления, артиллерийскую систему, радиолокационную систему и склад горючего. 

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