Генштаб: ВСУ продвинулись в районе Вербового, Россия жестоко штурмует Авдеевку — карта

Под Вербовым украинским воинам удалось продвинуться, россияне были вынуждены покинуть позиции

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито семь атак в районах Синьковки и Петропавловки.

Под Бахмутом украинские воины отбили шесть атак в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку и несут огромные потери, Силы обороны отбили 24 атаки в районах Новобахмутовки, Бердичей, Авдеевки, Первомайского и Невельского. Под Новобахмутовкой ВСУ улучшили тактическое положение.

В Запорожской области провалилась атака вблизи Работино, в районе Вербового украинские подразделения продвинулись вперед, заставив врага покинуть свои позиции.

В Херсонской области украинские соединения продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра, отбито девять атак армии РФ.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава. Ракетчики поразили два района сосредоточения захватчиков, три зенитно-ракетных комплекса, два пункта управления, артиллерийскую систему, радиолокационную систему и склад горючего.

Авдеевка. Обстановка постоянно меняется, можно сделать шаг назад – генерал ВСУ.

Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы оцепления Авдеевки пока нет, командование подтягивает резервы.

Авдеевка. 47 бригада: У нас есть мощные средства для сдерживания РФ, но она не жалеет людей.

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