Генерал Сирський: РФ наступає на Часів Яр і Куп'янськ. Багато техніки та штурмовиків "Шторм-Z"

Росіяни збільшили застосування бронетехніки для підтримки штурмів у районах Куп'янська та Бахмута

Олександр Сирський (Фото: ОП)

Російські окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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За його словами, поблизу Бахмута тривають тяжкі бої в районі Богданівки, також РФ намагається наступати у бік Часового Яру.

У напрямку Куп'янська ворог щодня веде штурми біля Синьківки для створення плацдарму та подальшого наступу на місто.

У районі Кремінної через втрати загарбники проводять перегрупування та підготовку до продовження наступу, активно бомбардують керованими авіаційними бомбами.

Сирський заявив, що на напрямках наступу росіяни збільшили застосування бронетехніки для підтримки піхоти. Основною ударною силою штурмів є підрозділи "Шторм-Z" та "Шторм-V" із кримінальників. Противник перекидає резерви з інших напрямів.

"Наші воїни, всупереч складним умовам, тримають оборону і не дають ворогові просунутися. В органах управління постійно проводиться робота з вироблення рішень, спрямованих насамперед на випередження дій ворога, ведення ефективної контрбатарейної боротьби, знищення резервів на шляхах їхнього висування та збереження життя наших військовослужбовців", — наголосив воєначальник.

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