Генерал Сырский: РФ наступает на Часов Яр и Купянск. Много техники и штурмовиков "Шторм-Z"

Россияне увеличили применение бронетехники для поддержки штурмов в районах Купянска и Бахмута

Александр Сырский (Фото: ОП)

Российские оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

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По его словам, вблизи Бахмута продолжаются тяжелые бои в районе Богдановки, также РФ пытается наступать в направлении Часового Яра.

В направлении Купянска враг ежедневно ведет штурмы около Синьковки для создания плацдарма и дальнейшего наступления на город.

В районе Кременной из-за потерь захватчики проводят перегруппировку и подготовку к продолжению наступления, активно бомбят управляемыми авиационными бомбами.

Сырский заявил, что на направлениях наступления россияне увеличили применение бронетехники для поддержки пехоты. Основной ударной силой штурмов являются подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V" из уголовников. Противник перебрасывает резервы с других направлений.

"Наши воины, вопреки сложным условиям, держат оборону и не дают врагу продвинуться. В органах управления постоянно проводится работа по выработке решений, направленных прежде всего на опережение действий врага, ведение эффективной контрбатарейной борьбы, уничтожение резервов на путях их выдвижения и сохранение жизни наших военнослужащих", — подчеркнул военачальник.

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