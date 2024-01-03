ВСУ: Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией

Наиболее обостренная ситуация на Таврическом направлении – в районе Авдеевки и Марьинки

Иллюстративное фото - ЕРА

На Таврическом направлении стало меньше пехотных атак со стороны армии РФ, однако оккупанты активно накрывают огнем позиции украинских защитников. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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"На Авдеевском направлении, как и во всей операционной зоне ОСУВ "Таврия", российские оккупанты несколько уменьшили количество пехотных атак, но уже вторые сутки подряд очень активно наносят авиаудары и обстреливают наши позиции из артиллерии", – сообщил Штупун.

Спикер ВСУ отметил, что наиболее активными россияне остаются в районе Авдеевки и на Марьинском направлении.

Отвечая на вопрос, с чем связано уменьшение количества пехотных штурмов со стороны оккупантов, Штупун сказал: "Когда враг хорошо получает по зубам, он должен перегруппироваться, зализать раны, подтянуть какие-то резервы, чтобы дальше идти вперед. И в это время как раз ведется артподготовка и увеличивается количество ракетных и авиаударов".