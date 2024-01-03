ВСУ: Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией
На Таврическом направлении стало меньше пехотных атак со стороны армии РФ, однако оккупанты активно накрывают огнем позиции украинских защитников. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
"На Авдеевском направлении, как и во всей операционной зоне ОСУВ "Таврия", российские оккупанты несколько уменьшили количество пехотных атак, но уже вторые сутки подряд очень активно наносят авиаудары и обстреливают наши позиции из артиллерии", – сообщил Штупун.
Спикер ВСУ отметил, что наиболее активными россияне остаются в районе Авдеевки и на Марьинском направлении.
Отвечая на вопрос, с чем связано уменьшение количества пехотных штурмов со стороны оккупантов, Штупун сказал: "Когда враг хорошо получает по зубам, он должен перегруппироваться, зализать раны, подтянуть какие-то резервы, чтобы дальше идти вперед. И в это время как раз ведется артподготовка и увеличивается количество ракетных и авиаударов".
- Сейчас оккупанты также продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.
- На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.