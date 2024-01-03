ЗСУ: Росіяни стали менше штурмувати піхотою, але дуже активно б’ють авіацією і артилерією

Найбільш загострена ситуація на Таврійському напрямку – в районі Авдіївки та Мар'їнки

Ілюстративне фото - ЕРА

На Таврійському напрямку наразі поменшало піхотних атак з боку армії РФ, проте окупанти активно вкривають вогнем позиції українських захисників. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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"На Авдіївському напрямку, як і у всій операційній зоні ОСУВ "Таврія", російські окупанти дещо зменшили кількість піхотних атак, але вже другу добу поспіль дуже активно завдають авіаударів і обстрілюють наші позицій з артилерії", – повідомив Штупун.

Речник ЗСУ зазначив, що найбільш активними росіяни залишаються в районі Авдіївки та на Мар’їнському напрямку.

Відповідаючи на запитання, з чим пов’язане зменшення кількості піхотних штурмів з боку окупантів, Штупун сказав: "Коли ворог гарно отримує по зубах, він має перегрупуватись, зализати рани, підтягнути якісь резерви, щоб далі йти вперед. І в цей час якраз ведеться артпідготовка і збільшується кількість ракетних і авіаударів".