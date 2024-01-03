ЗСУ: Росіяни стали менше штурмувати піхотою, але дуже активно б’ють авіацією і артилерією
На Таврійському напрямку наразі поменшало піхотних атак з боку армії РФ, проте окупанти активно вкривають вогнем позиції українських захисників. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
"На Авдіївському напрямку, як і у всій операційній зоні ОСУВ "Таврія", російські окупанти дещо зменшили кількість піхотних атак, але вже другу добу поспіль дуже активно завдають авіаударів і обстрілюють наші позицій з артилерії", – повідомив Штупун.
Речник ЗСУ зазначив, що найбільш активними росіяни залишаються в районі Авдіївки та на Мар’їнському напрямку.
Відповідаючи на запитання, з чим пов’язане зменшення кількості піхотних штурмів з боку окупантів, Штупун сказав: "Коли ворог гарно отримує по зубах, він має перегрупуватись, зализати рани, підтягнути якісь резерви, щоб далі йти вперед. І в цей час якраз ведеться артпідготовка і збільшується кількість ракетних і авіаударів".
- Наразі окупанти також продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.
- На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні, це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.