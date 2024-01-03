На Марьинском направлении, которое остается одним из самых горячих на фронте, воины ВСУ отбили очередную атаку российских оккупантов. Видео опубликовал Генштаб.

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Военные отметили, что на кадрах – результаты работы украинских десантников.

Техника оккупантов двинулась в сторону украинских позиций, однако была поражена Силами обороны и осталась гореть в поле.

3 января Генштаб в вечерней сводке сообщил что в течение суток на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Таврическом направлении уменьшилось количество пехотных атак со стороны армии РФ, однако оккупанты активно накрывают огнем авиации и артиллерии позиции украинских защитников, рассказал спикер ВСУ Штупун.

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