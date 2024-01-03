Десантники ВСУ отбили атаку России на Марьинском направлении: видео пылающей техники
На Марьинском направлении, которое остается одним из самых горячих на фронте, воины ВСУ отбили очередную атаку российских оккупантов. Видео опубликовал Генштаб.
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Военные отметили, что на кадрах – результаты работы украинских десантников.
Техника оккупантов двинулась в сторону украинских позиций, однако была поражена Силами обороны и осталась гореть в поле.
3 января Генштаб в вечерней сводке сообщил что в течение суток на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.
- На Таврическом направлении уменьшилось количество пехотных атак со стороны армии РФ, однако оккупанты активно накрывают огнем авиации и артиллерии позиции украинских защитников, рассказал спикер ВСУ Штупун.
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