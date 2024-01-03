На Мар'їнському напрямку, який залишається одним з найгарячіших на фронті, воїни ЗСУ відбили чергову атаку російських окупантів. Відео опублікував Генштаб.

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Військові зазначили, що на кадрах – результати роботи українських десантників.

Техніка окупантів рушила в бік українських позицій, проте була уражена Силами оборони й залишилась палати в полі.

3 січня Генштаб у вечірньому зведенні повідомив, що протягом доби на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 11 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Таврійському напрямку наразі поменшало піхотних атак з боку армії РФ, проте окупанти активно вкривають вогнем авіації та артилерії позиції українських захисників, розповів речник ЗСУ Штупун.

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