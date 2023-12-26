Синьківка повністю контролюється ЗСУ, на околицях активні бойові дії – ОВА

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти не захопили Синьківку у Харківській області, населений пункт повністю контролюється ЗСУ. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час пресконференції.

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"Куп'янський напрямок продовжує бути досить важким. Наші Збройні Сили лише за останній час відбили понад 20 ворожих штурмових атак із важкою та броньованою технікою, з великою кількістю піхоти. Так, дійсно, військові сили й засоби ворога сконцентровані на тому, щоб захопити територію населеного пункту Синьківка. Успіхів у них там немає. Населений пункт повністю контролюється нашими Збройними Силами", – сказав він.

За словами посадовця, подекуди на околицях населеного пункту ведуться активні бойові дії, активно знищуються загарбники.

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"Якщо якась військова техніка заїхала безпосередньо на територію цього населеного пункту і після того була знищена – це не означає, що ворог захопив цей населений пункт. Так, дійсно, це [околиця села] сіра зона, на території якої ведуться активні бойові дії", – пояснив Синєгубов.

Він зазначив, що під окупацією продовжує перебувати 1,6% території області, за пів року кількість території, окупованої РФ, не змінилася.

Водночас збільшилася сіра зона – та, що підпадає під постійні обстріли, та на території якої ведуться активні бойові дії, зауважив посадовець.

Синьківка на мапі Deepstate

Генштаб ЗСУ вранці 26 грудня повідомив, що за минулу добу у напрямку Куп'янська відбито шість атак у районах Синьківки.

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