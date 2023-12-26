Синьківка повністю контролюється ЗСУ, на околицях активні бойові дії – ОВА
Російські окупанти не захопили Синьківку у Харківській області, населений пункт повністю контролюється ЗСУ. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час пресконференції.
"Куп'янський напрямок продовжує бути досить важким. Наші Збройні Сили лише за останній час відбили понад 20 ворожих штурмових атак із важкою та броньованою технікою, з великою кількістю піхоти. Так, дійсно, військові сили й засоби ворога сконцентровані на тому, щоб захопити територію населеного пункту Синьківка. Успіхів у них там немає. Населений пункт повністю контролюється нашими Збройними Силами", – сказав він.
За словами посадовця, подекуди на околицях населеного пункту ведуться активні бойові дії, активно знищуються загарбники.
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"Якщо якась військова техніка заїхала безпосередньо на територію цього населеного пункту і після того була знищена – це не означає, що ворог захопив цей населений пункт. Так, дійсно, це [околиця села] сіра зона, на території якої ведуться активні бойові дії", – пояснив Синєгубов.
Він зазначив, що під окупацією продовжує перебувати 1,6% території області, за пів року кількість території, окупованої РФ, не змінилася.
Водночас збільшилася сіра зона – та, що підпадає під постійні обстріли, та на території якої ведуться активні бойові дії, зауважив посадовець.
- Генштаб ЗСУ вранці 26 грудня повідомив, що за минулу добу у напрямку Куп'янська відбито шість атак у районах Синьківки.
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