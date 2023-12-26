Генштаб: РФ наступає на всьому фронті, найжорстокіші бої поблизу Авдіївки та Кремінної — карта

Найбільш запеклі бої тривають в районах Авдіївки та Кремінної, майже 100 бойових зіткнень за добу

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного, Вербового та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу сталося 98 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито шість атак у районах Синьківки.

Поблизу Кремінної українські воїни відбили 29 штурмів у районах Серебрянського лісництва та Веселого.

Під Бахмутом провалилися чотири атаки РФ біля Богданівки.

Росіяни продовжують штурмувати Авдіївку та намагаються оточити місто, ЗСУ відбили 40 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського.

Також захлинулися 13 атак у районах Новомихайлівки та три атаки у районі Старомайорського на Времівському виступі.

У Запорізькій області Сили оборони відбили сім атак у районах Роботиного та Вербового.

На Херсонщині українські з'єднання розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра, окупанти 12 разів безуспішно намагалися штурмувати позиції у Кринках.

Українська авіація завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники вразили чотири райони зосередження армії РФ, два склади боєприпасів і три зенітно-ракетні комплекси.

Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки наразі немає, командування підтягує резерви.

Штупун також повідомив, що росіяни частіше здавалися в полон цілими групами на тлі нелюдського ставлення до них з боку окупаційного командування. Крім того, дедалі більше окупантів саботують чи імітують атаки.

Глава Міноборони РФ Шойгу вже урочисто доповів диктатору Путіну про "повне взяття" Мар'їнки, але це не відповідає дійсності – Штупун повідомив, що бої продовжуються.

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