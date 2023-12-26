Генштаб: РФ атакует по всему фронту, наиболее жестокие бои у Авдеевки и Кременной — карта

Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах Авдеевки и Кременной, почти 100 боевых столкновений за сутки

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино, Вербового и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки произошло 98 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито шесть атак в районах Синьковки.

Вблизи Кременной украинские воины отбили 29 штурмов в районах Серебрянского лесничества и Веселого.

Под Бахмутом провалились четыре атаки РФ около Богдановки.

Россияне продолжают штурмовать Авдеевку и пытаются окружить город, ВСУ отбили 40 атак в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Также захлебнулись 13 атак в районах Новомихайловки и три атаки в районе Старомайорского на Времевском выступе.

В Запорожской области Силы обороны отбили семь атак в районах Работино и Вербового.

В Херсонской области украинские соединения расширяют плацдарм на левом берегу Днепра, оккупанты 12 раз безуспешно пытались штурмовать позиции в Крынках.

Украинская авиация нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики поразили четыре района сосредоточения армии РФ, два склада боеприпасов и три зенитно-ракетных комплекса.

Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы окружения Авдеевки сейчас нет, командование подтягивает резервы.

Штупун также сообщил, что россияне стали чаще сдаваться в плен целыми группами на фоне бесчеловечного отношения к ним со стороны оккупационного командования. Кроме того, все больше оккупантов саботируют или имитируют атаки.

Глава Минобороны РФ Шойгу уже торжественно доложил диктатору Путину о "полном взятии" Марьинки, но это не соответствует действительности – Штупун сообщил, что бои продолжаются.

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