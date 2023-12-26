Синьковка полностью контролируется ВСУ, в окрестностях активные боевые действия - ОВА

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты не захватили Синьковку в Харьковской области, населенный пункт полностью контролируется ВСУ. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в ходе пресс-конференции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Купянское направление продолжает быть довольно тяжелым. Наши Вооруженные Силы только за последнее время отразили более 20 вражеских штурмовых атак с тяжелой и бронированной техникой, с большим количеством пехоты. Да, действительно, военные силы и средства врага сконцентрированы на том, чтобы захватить территорию населённого пункта Синьковка. Успехов у них там нет. Населенный пункт полностью контролируется нашими Вооруженными Силами", – сказал он.

По словам чиновника, кое-где в окрестностях населенного пункта ведутся активные боевые действия, активно уничтожаются захватчики.

Читайте также: Генерал Сырский: РФ хочет заблокировать Купянск, потери ВСУ примерно в восемь раз меньше

"Если какая-то военная техника заехала непосредственно на территорию этого населенного пункта и после того была уничтожена – это не значит, что враг захватил этот населенный пункт. Да, действительно, это [окрестность села] серая зона, на территории которой ведутся активные боевые действия", – объяснил Синегубов.

Он отметил, что под оккупацией продолжает находиться 1,6% территории области, за полгода количество территории, оккупированной РФ, не изменилось.

В то же время увеличилась серая зона – та, что подвергается постоянным обстрелам, и на территории которой ведутся активные боевые действия, отметил чиновник.

Синьковка на карте Deepstate

Генштаб ВСУ утром 26 декабря сообщил, что за прошедшие сутки в направлении Купянска отбиты шесть атак в районах Синьковки.

Читайте также: Залужный о Марьинке: ВСУ есть на севере, но города больше не существует