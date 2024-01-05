ГУР про статтю The Telegraph про "новий наступ" РФ: Можуть активізуватися під Куп'янськом
Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив в коментарі LIGA.net, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться через 10 днів, розвідка не може.
Він повідомив, що ГУР фіксує певне накопичення сил та засобів окупантів на Купʼянському напрямку. Це, зокрема, може вказувати на те, що агресор може активізувати наступальні дії на цій ділянці фронту.
"Разом з тим не можемо стверджувати, що росіяни готують ці дії саме на вказані дати. Українські сили безпеки та оборони вживають необхідних заходів для реагування", – заявив представник ГУР.
Раніше начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".
Він заявив, що журналісти посилаються на "якісь незрозумілі підрозділи військової розвідки" і матеріал "не вартий уваги".
- 3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.
- 4 січня Генштаб ЗСУ поінформував, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринок.
- Фітьо повідомив, що Часів Яр є наступною ціллю загарбників, а їх завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні межі Донецької області.
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