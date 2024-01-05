ГУР о статье The Telegraph о "новом наступлении" РФ: Могут активизироваться под Купянском

Украинская разведка не может подтвердить, что новая волна наступления россиян на Купянском направлении придется на 15 января

Фото: Генштаб ВСУ

Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он сообщил, что ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств оккупантов на Купянском направлении. Это, в частности, может указывать на то, что агрессор может активизировать наступательные действия на этом участке фронта.

"Вместе с тем не можем утверждать, что россияне готовят эти действия именно на указанные даты. Украинские силы безопасности и обороны принимают необходимые меры для реагирования", – заявил представитель ГУР.

Ранее начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

Он заявил, что журналисты ссылаются на "какие-то непонятные подразделения военной разведки" и материал "не заслуживает внимания".

СПРАВКА Некие якобы местные подразделения военной разведки, с представителями которых поговорили журналисты, считают, что российские войска могут планировать дальнейшее наращивание воздушных атак в эти выходные, чтобы совпасть с Рождеством в России, которое отмечается 7 января. Наземное наступление может произойти вскоре после этого, а 15 января "обсуждается как возможная дата начала", добавил источник. Некие якобы местные подразделения военной разведки, с представителями которых поговорили журналисты, считают, что российские войска могут планировать дальнейшее наращивание воздушных атак в эти выходные, чтобы совпасть с Рождеством в России, которое отмечается 7 января. Наземное наступление может произойти вскоре после этого, а 15 января "обсуждается как возможная дата начала", добавил источник.

3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.

4 января Генштаб ВСУ проинформировал, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок.

Фитьо сообщил, что Часов Яр является следующей целью захватчиков, а их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

Читайте также: Россия пыталась наступать на Синьковку, бьет ФАБ-500 в Серебрянском лесничестве