ГУР о статье The Telegraph о "новом наступлении" РФ: Могут активизироваться под Купянском
Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может.
Он сообщил, что ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств оккупантов на Купянском направлении. Это, в частности, может указывать на то, что агрессор может активизировать наступательные действия на этом участке фронта.
"Вместе с тем не можем утверждать, что россияне готовят эти действия именно на указанные даты. Украинские силы безопасности и обороны принимают необходимые меры для реагирования", – заявил представитель ГУР.
Ранее начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".
Он заявил, что журналисты ссылаются на "какие-то непонятные подразделения военной разведки" и материал "не заслуживает внимания".
- 3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.
- 4 января Генштаб ВСУ проинформировал, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок.
- Фитьо сообщил, что Часов Яр является следующей целью захватчиков, а их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.
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