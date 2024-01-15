Генштаб: РФ наступает на семи направлениях, главные удары у Авдеевки и Марьинки — карта

Наибольшее количество боевых столкновений с россиянами зафиксировано в районах Авдеевки и Марьинки

Украинская БМП (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Червоного, Вербового, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что на фронте за сутки произошло 94 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито три атаки в районах Синьковки и Петропавловки.

Вблизи Кременной украинские воины отбили 14 штурмов около Макеевки, Белогоровки и Верхнекаменского.

Под Бахмутом ВСУ отбили пять атак в районах Клещеевки и Андреевки.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, отбито 25 атак в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Также провалились 16 атак в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

В Запорожской области Силы обороны отбили 10 атак в районах Червоного, Вербового и Работино.

В Херсонской области украинские подразделения продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра, отбито семь атак в Крынках.

Авиация ВСУ ударила по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Противовоздушная оборона сбила одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Ракетчики поразили три района сосредоточения армии РФ, средство противовоздушной обороны и два склада боеприпасов.

Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net , что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может.

, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может. Спикер Сухопутных войск в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

назвал материал The Telegraph "бредом". 9 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области.

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