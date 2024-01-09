Залужний, Шаптала та Умєров відвідали позиції ЗСУ під Куп'янськом – доповідав Сирський

"Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогу не сподобається", – написав голова Міноборони

Фото: Telegram Рустем Умєров

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська Харківської області.

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Під час засідання командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ Олександр Сирський ознайомив військових та міністра із ситуацією довкола Куп'янська, де українські захисники відбивають постійні спроби росіян атакувати, пише Умєров.

Він зауважив, що загарбники не мають успіхів на цьому напрямку.

"Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогу не сподобається", – підсумував міністр оборони.

Фото: Telegram Рустем Умєров

3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.

8 січня Сирський заявив, що Росія намагається заблокувати Куп'янськ із жовтня 2023 року, але Сили оборони знищують наступальний потенціал окупантів.

9 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що біля Синьківки на Куп'янському напрямку за добу сталося п'ять боєзіткнень.

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