Залужный, Шаптала и Умеров посетили позиции ВСУ под Купянском – докладывал Сырский
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области.
Во время заседания командующий Оперативно-стратегической группировкой войск Александр Сырский ознакомил военных и министра с ситуацией вокруг Купянска, где украинские защитники отражают постоянные попытки россиян атаковать, пишет Умеров.
Он отметил, что захватчики не имеют успехов в этом направлении.
"Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущие вызовы. Решения будут приняты в ближайшее время – врагу не понравится", – подытожил министр обороны.
- 3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил , что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.
- 8 января Сырский заявил, что Россия пытается заблокировать Купянск с октября 2023 года, но Силы обороны уничтожают наступательный потенциал оккупантов.
- 9 января генштаб ВСУ сообщил, что возле Синьковки на Купянском направлении за сутки произошло пять боеприкосновений.
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