Залужный, Шаптала и Умеров посетили позиции ВСУ под Купянском – докладывал Сырский

"Решения будут приняты в ближайшее время – врагу не понравится", – написал глава Минобороны

Фото: Telegram Рустем Умеров

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области.

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Во время заседания командующий Оперативно-стратегической группировкой войск Александр Сырский ознакомил военных и министра с ситуацией вокруг Купянска, где украинские защитники отражают постоянные попытки россиян атаковать, пишет Умеров.

Он отметил, что захватчики не имеют успехов в этом направлении.

"Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущие вызовы. Решения будут приняты в ближайшее время – врагу не понравится", – подытожил министр обороны.

Фото: Telegram Рустем Умеров

3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил , что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.

8 января Сырский заявил, что Россия пытается заблокировать Купянск с октября 2023 года, но Силы обороны уничтожают наступательный потенциал оккупантов.

9 января генштаб ВСУ сообщил, что возле Синьковки на Купянском направлении за сутки произошло пять боеприкосновений.

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