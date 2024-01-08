Генерал Сирський про Куп'янськ: РФ хоче заблокувати місто з жовтня, знищуємо потенціал

Олександр Сирський (Фото: ЗСУ)

Росія намагається заблокувати Куп'янськ із жовтня 2023 року, але Сили оборони знищують наступальний потенціал окупантів. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

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За його словами, росіяни намагаються прорвати українську оборону та просунутися до Куп'янська, ситуація залишається складною.

Він зазначив, що активізація боїв у цьому районі розпочалася ще у жовтні 2023 року.

"І з того часу тут ні на день не вщухає жорстока боротьба. Противник щодня штурмує населені пункти, обстрілює їх з артилерії та застосовує авіацію. Наразі штурми наших позицій здійснює в районі Синьківки з метою подальшого блокування Куп'янська", — сказав Сирський.

Воєначальник підкреслив, що командири на місцях та штаби добре володіють ситуацією, ведуть постійну розвідку, аналізують дії армії РФ та ухвалюють необхідні рішення.

"Наші воїни дають адекватну відсіч ворогові та руйнують його плани. Загострення на цьому напрямку відбуваються постійно, але Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал ворога та завдавати йому відчутних втрат", – резюмував генерал.

Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківщину 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net , що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може.

, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може. Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо у коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

назвав матеріал The Telegraph "маячнею". 3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.

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