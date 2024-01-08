Генерал Сырский о Купянске: РФ хочет заблокировать город с октября, уничтожаем потенциал

Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Россия пытается заблокировать Купянск с октября 2023 года, но Силы обороны уничтожают наступательный потенциал оккупантов. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Сырский в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

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По его словам, россияне пытаются прорвать украинскую оборону и продвинуться к Купянску, ситуация остается сложной.

Он отметил, что активизация боев в этом районе началась еще в октябре 2023 года.

"И с тех пор здесь ни на день не утихает жестокая борьба. Противник ежедневно штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию. Сейчас штурмы наших позиций осуществляет в районе Синьковки с целью дальнейшего блокирования Купянска", — сказал Сырский.

Военачальник подчеркнул, что командиры на местах и штабы хорошо владеют ситуацией, ведут постоянную разведку, анализируют действия армии РФ и принимают необходимые решения.

"Наши воины дают адекватный отпор врагу и разрушают его планы. Обострения на этом направлении происходят постоянно, но Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери", — резюмировал генерал.

Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net , что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может.

, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

назвал материал The Telegraph "бредом". 3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.

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