Генштаб: Росія активно штурмує під Авдіївкою та Кринками, ЗСУ розширюють плацдарм – карта

Військові заявили, що за добу на фронті відбулося 67 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують наступати на східному напрямку, найактивніші бойові дії тривають під Авдіївкою та біля плацдарму українських військових на лівому березі Херсонської області. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Військові заявили, що за добу на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. З-поміж них п'ять відбулося біля Синьківки на Куп'янському напрямку.

Загарбники наступали в районах Кліщіївки та Андріївки під Бахмутом, Сили оборони відбили там дві ворожі атаки.

Протягом минулої доби українські військові відбили три атаки росіян поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського.

Карта: Deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки, де відбито 12 атак.

Карта: Deepstate

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили сім атак противника південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки.

На Херсонському напрямку українські бійці продовжують розширювати плацдарм. Протягом доби росіяни 12 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ, але безуспішно.

Карта: Deepstate

Українські ракетники уразили два склади боєприпасів армії РФ.

Наразі окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.

На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні — це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.

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