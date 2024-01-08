Через масовану російську атаку вранці 8 січня загинуло четверо осіб, 45 постраждали. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Голова держави розповів про нараду щодо міжнародної політики та анонсував нові заходи проти РФ для відновлення справедливості.

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Він повідомив, що ще в трьох областях тривають аварійно-рятувальні роботи: Донецькій, Херсонській та Хмельницькій.

"Сьогоднішній ранок знову, на жаль, почався з масованої ракетної атаки. Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 осіб постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Держава-терорист неодмінно відчує нашу їй відповідь", – сказав Зеленський.

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Голова держави повідомив, що сьогодні провів нараду щодо подальшої міжнародної роботи України й анонсував, що січень буде насиченим стосовно зовнішньої політики.

"Багато кроків буде, і я впевнений: зможемо посилити нашу державу. Нашу протиповітряну оборону. Нашу роботу з партнерами щодо дронів. А також щодо санкцій проти Росії – як тих, що вже застосовані… Життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій", – пояснив він.

Президент зазначив, що ведеться робота й над новими санкціями, оскільки має зміцнюватися архітектура тиску на РФ.

Серед ще одного пріоритетного завдання Зеленський назвав наближення реальних рішень для використання в інтересах України, а згодом і конфіскації російських активів для відновлення справедливості.

"Терорист повинен платити найбільше за шкоду від терору, і Росія заплатить", – зазначив голова держави.

Зранку 8 січня 2024 року Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. На Хмельниччині внаслідок удару є прильоти, заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба заявив про одного загиблого. У Кривому Розі після ракетного удару вранці 8 січня без світла залишилися 15 000 абонентів, також пошкоджено торговий центр та понад 20 приватних будинків, є пошкодження та постраждалі в Новомосковську.

Головком ЗСУ Залужний заявив, що Росія атакувала Україну Кинджалами, Х-22, С-300, Х-101, Іскандерами та Х-31, відомо про 33 прильоти. Балістику противник застосував у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Раніше Зеленський закликав країни-партнери України "швидко рухатися" до розробки правової бази щодо використання заморожених російських активів на користь України.

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