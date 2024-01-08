У Хмельницькій області зафіксовано прильоти по інфраструктурі, є пожежа та загибла

На місцях ударів у Хмельницькій області працюють усі служби, загинула людина

Стратегічний бомбардувальник Ту-95МС (Фото: ресурс окупантів)

На Хмельниччині внаслідок удару росіян вранці 8 січня є прильоти. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами чиновників, під час ракетної атаки ворога в області пролунало щонайменше шість вибухів.

На місцях прильотів працюють оперативні служби. Росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури, виникла пожежа, яку ліквідують рятувальники.

Сили протиповітряної оборони збили дві ракети.

Мешканців закликали нічого не знімати та не публікувати в мережі.

Заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба заявив про одного загиблого.

Хроніку ракетної атаки Росії вранці 8 січня можна прочитати за посиланням.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 людей, 29 отримали поранення.

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, унаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".

Дивіться також: Кривий Ріг та Новомосковськ. РФ вдарила по ТРЦ, пошкоджено житлові будинки, зникло світло — фото