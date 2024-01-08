В Хмельницкой области зафиксированы прилеты по инфраструктуре, есть пожар и погибший

На местах ударов в Хмельницкой области работают все службы, погиб человек

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС (Фото: ресурс оккупантов)

В Хмельницкой области в результате удара россиян утром 8 января есть прилеты. Об этом сообщили в областной военной администрации.

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По словам чиновников, во время ракетной атаки врага в области прозвучало как минимум шесть взрывов.

На местах прилетов работают оперативные службы. Россияне ударили по объектам инфраструктуры, возник пожар, который ликвидируют спасатели.

Силы противовоздушной обороны сбили две ракеты.

Жителей призвали ничего не снимать и не публиковать в сети.

Заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба заявил об одном погибшем.

Хронику ракетной атаки России утром 8 января можно прочитать по ссылке.

29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.

Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".

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