Кривой Рог и Новомосковск. РФ ударила по ТРЦ, повреждены жилые дома, пропал свет — фото

В Кривом Роге после ракетного удара утром 8 января без света остались 15 000 абонентов, есть повреждения в Новомосковске

Последствия удара по Кривому Рогу (Фото: Днепропетровская ОВА)

В Кривом Роге и Новомосковске после утренней атаки россиян 8 января есть разрушения, пропал свет. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, в Кривом Роге повреждены торговый центр и более 20 частных домов — 59-летний мужчина получил осколочные ранения, он в удовлетворительном состоянии.

В Лозоватской общине Криворожского района погибла 62-летняя женщина, разрушен частный дом.

Пострадал и Новомосковск, начался пожар, его уже локализовали. Взрывная волна перевернула маршрутку, повреждены три административных здания, две заправки, пятиэтажка и машина.

Есть 24 раненых, среди которых — пятеро детей. Всех госпитализировали.

В Министерстве энергетики заявили, что в Кривом Роге без света остались 15 000 потребителей, котельные и насосные станции работают на генераторах.

Хронику ракетной атаки России утром 8 января можно прочитать по ссылке.

29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.

Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".

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