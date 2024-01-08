Ту-95МС атакуют Украину ракетами. РФ подняла 11 бортов, запущен "Кинжал"

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС (Фото: ресурс оккупантов)

Рано утром 8 января стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты воздушного базирования по Украине. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил. LIGA.net ведет хронику очередной террористической атаки оккупантов.

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Военные заявляют, что с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ взлетело 11 бортов Ту-95МС. Они переносят крылатые ракеты типа Х-101/Х-555.

Также в воздухе четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые запускают ракеты Х-22/Х-32.

Около 06:17 Ту-95МС запустили по Украине крылатые ракеты.

06:30. Первые ракеты зашли в Украину, двигаются в западном направлении. С аэродрома "Саваслейка" взлетели истребители МиГ-31К, которые переносят ракеты "Кинжал".

06:36. Зафиксирован пуск "Кинжала". Угроза крылатых ракет для Винницкой области.

06:42. В Днепре слышны взрывы, сообщает собеседник LIGA.net в городе.

06:46. Воздушные силы просят жителей Днепра быть в укрытиях.

06:49. Группы крылатых ракет двигаются на Хмельницкую область и Днепр.

06:53. С аэродрома "Саваслейка" взлетел третий МиГ-31К. Повторные взрывы в Днепре. Угроза повторных пусков "Кинжалов".

Новость дополняется.

29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.

Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".

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