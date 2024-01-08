Ту-95МС атакують Україну ракетами. РФ підняла 11 бортів, запущені "Кинджали" та Х-22

Стратегічний бомбардувальник Ту-95МС (Фото: ресурс окупантів)

Рано-вранці 8 січня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети повітряного базування по Україні. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил. LIGA.net веде хроніку чергової терористичної атаки окупантів.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ злетіло 11 бортів Ту-95МС. Вони переносять крилаті ракети типу Х-101/Х-555.

Також у повітрі чотири дальні бомбардувальники Ту-22М3, які запускають ракети Х-22/Х-32.

Близько 06:17 Ту-95МС запустили по Україні крилаті ракети.

06:30. Перші ракети зайшли в Україну, рухаються у західному напрямку. З аеродрому "Саваслейка" злетіли винищувачі МіГ-31К, які переносять ракети "Кинджал".

06:36. Зафіксовано пуск "Кинджала". Загроза крилатих ракет для Вінницької області.

06:42. У Дніпрі чути вибухи, повідомляє співрозмовник LIGA.net у місті.

06:46. Повітряні сили просять мешканців Дніпра бути в укриттях.

06:49. Групи крилатих ракет рухаються на Хмельницьку область та Дніпро.

06:53. З аеродрому "Саваслейка" злетів третій МІГ-31К. Повторні вибухи у Дніпрі. Загроза повторних пусків "Кинджалів".

06:59. Ту-22М3 запустили ракети, крилаті ракети летять на захід.

07:00. Балістична ракета у бік Кропивницького.

07:02. Вибухи у Запоріжжі, повідомляє Суспiльне. Також місцеві медіа пишуть про вибух у Кривому Розі.

07:07. Росіяни завдають ударів по Харкову та області, пише голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

07:08. Запущено "Кинджал". Злетів четвертий МІГ-31К.

07:15. Ворог б'є балістикою по Кривому Рогу.

07:20. Ще один пуск "Кинджала". Цього разу — по Києву. Вибухи у Хмельницькому.

07:23. Нові вибухи пролунали у Запоріжжі.

07:26. Повторні пуски балістики на Запоріжжі.

07:28. Більшість крилатих ракет у повітряному просторі Хмельницької області.

07:35. Знову пуск "Кинджала" на Кривий Ріг. Загроза балістики у Запоріжжі.

08:07. Посадка винищувачів МіГ-31К.

08:27. Відбої повітряних тривог, деталі по регіонах читайте у стрічці новин.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 людей, 29 отримали поранення.

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 людей.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".

Читайте також: Повітряні сили: Накопичувати ракети ППО немає потреби, союзники передають їх за запитами