Ту-95МС атакують Україну ракетами. РФ підняла 11 бортів, запущені "Кинджали" та Х-22
Рано-вранці 8 січня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети повітряного базування по Україні. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил. LIGA.net веде хроніку чергової терористичної атаки окупантів.
Військові заявляють, що з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ злетіло 11 бортів Ту-95МС. Вони переносять крилаті ракети типу Х-101/Х-555.
Також у повітрі чотири дальні бомбардувальники Ту-22М3, які запускають ракети Х-22/Х-32.
Близько 06:17 Ту-95МС запустили по Україні крилаті ракети.
06:30. Перші ракети зайшли в Україну, рухаються у західному напрямку. З аеродрому "Саваслейка" злетіли винищувачі МіГ-31К, які переносять ракети "Кинджал".
06:36. Зафіксовано пуск "Кинджала". Загроза крилатих ракет для Вінницької області.
06:42. У Дніпрі чути вибухи, повідомляє співрозмовник LIGA.net у місті.
06:46. Повітряні сили просять мешканців Дніпра бути в укриттях.
06:49. Групи крилатих ракет рухаються на Хмельницьку область та Дніпро.
06:53. З аеродрому "Саваслейка" злетів третій МІГ-31К. Повторні вибухи у Дніпрі. Загроза повторних пусків "Кинджалів".
06:59. Ту-22М3 запустили ракети, крилаті ракети летять на захід.
07:00. Балістична ракета у бік Кропивницького.
07:02. Вибухи у Запоріжжі, повідомляє Суспiльне. Також місцеві медіа пишуть про вибух у Кривому Розі.
07:07. Росіяни завдають ударів по Харкову та області, пише голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
07:08. Запущено "Кинджал". Злетів четвертий МІГ-31К.
07:15. Ворог б'є балістикою по Кривому Рогу.
07:20. Ще один пуск "Кинджала". Цього разу — по Києву. Вибухи у Хмельницькому.
07:23. Нові вибухи пролунали у Запоріжжі.
07:26. Повторні пуски балістики на Запоріжжі.
07:28. Більшість крилатих ракет у повітряному просторі Хмельницької області.
07:35. Знову пуск "Кинджала" на Кривий Ріг. Загроза балістики у Запоріжжі.
08:07. Посадка винищувачів МіГ-31К.
08:27. Відбої повітряних тривог, деталі по регіонах читайте у стрічці новин.
- 29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 людей, 29 отримали поранення.
- Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 людей.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".
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