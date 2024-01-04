Повітряні Сили: Накопичувати ракети ППО немає потреби, союзники передають їх за запитами

Якщо розгортати в Україні великі склади західних зенітних ракет, вони неодмінно стануть пріоритетною ціллю для ворога – Ігнат

Фото - Facebook Yuri Ignat

Партнери передають ЗСУ ракети для систем протиповітряної оборони в міру потреби, а створювати на території України великі запаси таких ракет означає підставляти їх під удари країни-агресора. Про це написав у Facebook речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Ігнат прокоментував слова командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва про те, що ракет для ППО "вистачить на кілька масованих атак" росіян.

Йдеться про ракети для зенітних ракетних систем середнього та великого радіусу дії, зокрема Patriot, пояснив Ігнат.

Він нагадав, що така ситуація була на всіх попередніх етапах війни, оскільки партнери надають ракети за потребами.

"Звісно, зенітні ракети для нас це дефіцитний товар, як радянські – до С-300 та Бук-М1, так і західні. Ми їх не виробляємо і постійно отримуємо від партнерів з різних країн", – написав речник ПС.

Він наголосив, що немає сенсу розгортати в Україні склади західних зенітних ракет, оскільки вони неодмінно стануть пріоритетною метою для ворога.

Тому, вважає Ігнат, мати "запас ракет на кілька атак" виглядає оптимальним для України варіантом, який дозволяє їй ефективно відбивати повітряні нальоти та знищувати ту кількість ракет, яку Росія встигає зробити чи отримати.

4 січня Німеччина оновила список військової допомоги: серед іншого Україна отримала нову самохідну зенітну систему Skynex, а також боєприпаси до Leorard 2A6 та ракети до систем ППО.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 людей, 29 отримали поранення.

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 людей.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинжал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібра".

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