Ракет до ПЗРК вистачить, щоб відбити ще кілька потужних атак Росії на Київ – Наєв

Фото: 28 бригада

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив у інтерв'ю журналістам AFP, що бійці мобільних груп протиповітряної оборони Києва мають достатньо боєприпасів для відбиття ще кількох "потужних" російських атак.

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Йдеться про ракети для переносних зенітно-ракетних комплексів. За словами Наєва, якщо Росія наважиться здійснити ще кілька масованих атак, зокрема на столицю, мобільні групи ППО зможуть відбити їх, але тоді їм знадобиться більше військової допомоги від західних партнерів.

"Поточна ситуація з ПЗРК для мобільних груп протиповітряної оборони така, що боєприпасів достатньо, щоб витримати кілька наступних потужних атак. Але в середньостроковій і довгостроковій перспективі нам потрібна допомога західних країн для поповнення запасу ракет", – сказав він.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні - протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Усього в Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 осіб, 29 отримали поранення.

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, унаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 осіб.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".

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