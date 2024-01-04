Ракет к ПЗРК хватит, чтобы отбить еще несколько мощных атак России на Киев – Наев

Фото: 28 бригада

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в интервью журналистам AFP, что бойцы мобильных групп противовоздушной обороны Киева имеют достаточно боеприпасов для отражения еще нескольких "мощных" российских атак.

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Речь идет о ракетах для переносных зенитно-ракетных комплексов. По словам Наева, если Россия решится осуществить еще несколько массированных атак, в том числе на столицу, мобильные группы ПВО смогут отбить их, но тогда им понадобится больше военной помощи от западных партнеров.

"Текущая ситуация с ПЗРК для мобильных групп противовоздушной обороны такова, что боеприпасов достаточно, чтобы выдержать несколько последующих мощных атак. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе нам нужна помощь западных стран для пополнения запаса ракет", – сказал он.

29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.

Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".

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