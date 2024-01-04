Воздушные Силы: Накапливать ракеты ПВО нет необходимости, союзники передают их по запросам

Если разворачивать в Украине большие склады западных зенитных ракет, они непременно станут приоритетной целью для врага – Игнат

Фото - Facebook Yuri Ignat

Партнеры передают ВСУ ракеты для систем противовоздушной обороны по мере необходимости, а создавать на территории Украины большие запасы таких ракет означает подставлять их под удары страны-агрессора. Об этом написал в Facebook спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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Игнат прокомментировал слова командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что ракет для ПВО "хватит на несколько массированных атак" россиян.

Речь идет о ракетах для зенитных ракетных систем среднего и большого радиуса действия, в том числе Patriot, пояснил Игнат.

Он напомнил, что такая ситуация была на всех предыдущих этапах войны, так как партнеры предоставляют ракеты по потребностям.

"Конечно, зенитные ракеты для нас – это дефицитный товар, как советские для С-300 и Бук-М1, так и западные. Мы их не производим и постоянно получаем от партнеров из разных стран", – написал спикер ВС.

Он подчеркнул, что не имеет смысла разворачивать в Украине склады западных зенитных ракет, поскольку они непременно станут приоритетной целью для врага.

Поэтому, считает Игнат, иметь "запас ракет на несколько атак" выглядят оптимальным для Украины вариантом, который позволяет ей эффективно отбивать воздушные налеты и уничтожать то количество ракет, которое Россия успевает произвести или получить.

4 января Германия обновила список военной помощи: среди прочего, Украина получила новую самоходную зенитную систему Skynex, а также боеприпасы к Leorard 2A6 и ракеты к системам ПВО.

29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.

Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".

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