Німеччина передала Україні ЗРК Skynex та ракети до систем ППО IRIS-T SLM – список зброї
Німеччина 4 січня оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін, серед іншого, передав Києву нову самохідну зенітну систему Skynex, а також боєприпаси до Leorard2A6 та ракети до систем ППО. Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.
За даними відомства, Україна отримала нову зенітну самохідну установку Skynex разом із боєприпасами. Також у пакет входять додаткові ракети до систем IRIS-T SLM і боєприпаси до Leorard 2A6.
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Серед іншого до пакета увійшли:
→ 10 БМП Marder;
→ дві радіолокаційних станції TRML-4D;
→ 9080 боєприпасів 155-мм;
→ два танки для розмінування WISENT;
→ один танк-мостоукладач Biber;
→ 3350 бойових касок;
→ 30 систем виявлення дронів;
→ 10 наземних оглядових РЛС GO1;
→ 10 вантажівок Zetros;
→ три тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп;
→ 34 інших транспортних засоби;
→ 305 штурмових гвинтівок МК 556;
→ 0,75 млн патронів;
→ 1152 зимових маскувальних сітки.
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