Німеччина передала Україні ЗРК Skynex та ракети до систем ППО IRIS-T SLM – список зброї

Україна отримала від Німеччини додаткові ракети до систем ППО IRIS-T SLM, а також боєприпаси до танків Leorard 2A6

Комплекс ППО Skynex (Фото: Rheinmetall)

Німеччина 4 січня оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін, серед іншого, передав Києву нову самохідну зенітну систему Skynex, а також боєприпаси до Leorard2A6 та ракети до систем ППО. Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.

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За даними відомства, Україна отримала нову зенітну самохідну установку Skynex разом із боєприпасами. Також у пакет входять додаткові ракети до систем IRIS-T SLM і боєприпаси до Leorard 2A6.

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Серед іншого до пакета увійшли:

→ 10 БМП Marder;

→ дві радіолокаційних станції TRML-4D;

→ 9080 боєприпасів 155-мм;

→ два танки для розмінування WISENT;

→ один танк-мостоукладач Biber;

→ 3350 бойових касок;

→ 30 систем виявлення дронів;

→ 10 наземних оглядових РЛС GO1;

→ 10 вантажівок Zetros;

→ три тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп;

→ 34 інших транспортних засоби;

→ 305 штурмових гвинтівок МК 556;

→ 0,75 млн патронів;

→ 1152 зимових маскувальних сітки.

Комплекс ППО Skynex (Фото: Rheinmetall)

ДОВІДКА До складу комплексу Skynex може входити блок управління та контролю, радар X-TAR3D та чотири артустановки Mk3. Дистанція ураження цілі – до 3 км, програмовані снаряди від 35-мм гармати не піддатливі до дії засобів ворожої РЕБ, на відміну від зенітних ракет. Функціонал Skynex дозволяє знищувати не тільки дрони-камікадзе ворога, але й крилаті ракети. До складу комплексу Skynex може входити блок управління та контролю, радар X-TAR3D та чотири артустановки Mk3. Дистанція ураження цілі – до 3 км, програмовані снаряди від 35-мм гармати не піддатливі до дії засобів ворожої РЕБ, на відміну від зенітних ракет. Функціонал Skynex дозволяє знищувати не тільки дрони-камікадзе ворога, але й крилаті ракети.

18 грудня 2023 року найбільший оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини чергове замовлення на артилерійські боєприпаси для України.

22 грудня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: три зенітні самохідні установки Gepard, боєприпаси, дрони та спецтехніка.

28 грудня стало відомо, що уряд Німеччини у 2024 році надасть Україні військову підтримку на суму 8 млрд євро, а також продовжить "активну кампанію" за схвалення на початку року пакета допомоги на суму 50 млрд євро на рівні Євросоюзу.

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