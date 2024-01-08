Кривий Ріг та Новомосковськ. РФ вдарила по ТРЦ, пошкоджено житлові будинки, зникло світло — фото
У Кривому Розі та Новомосковську після ранкової атаки росіян 8 січня є руйнування, зникло світло. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, у Кривому Розі пошкоджено торговий центр та понад 20 приватних будинків — 59-річний чоловік отримав осколкові поранення, він у задовільному стані.
У Лозуватській громаді Криворізького району загинула 62-річна жінка, зруйновано приватний будинок.
Постраждав і Новомосковськ, почалася пожежа, її вже локалізували. Вибухова хвиля перевернула маршрутку, пошкоджено три адміністративні будівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка та машина.
Є 24 поранені, серед яких п'ятеро дітей. Усіх госпіталізували.
У Міністерстві енергетики заявили, що у Кривому Розі без світла залишилося 15 000 споживачів, котельні та насосні станції працюють на генераторах.
Хроніку ракетної атаки Росії вранці 8 січня можна прочитати за посиланням.
- 29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 людей, 29 отримали поранення.
- Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".
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