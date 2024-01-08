Кривий Ріг та Новомосковськ. РФ вдарила по ТРЦ, пошкоджено житлові будинки, зникло світло — фото

У Кривому Розі після ракетного удару вранці 8 січня без світла залишилося 15 000 абонентів, є пошкодження в Новомосковську

Наслідки удару по Кривому Розі (Фото: Дніпропетровська ОВА)

У Кривому Розі та Новомосковську після ранкової атаки росіян 8 січня є руйнування, зникло світло. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, у Кривому Розі пошкоджено торговий центр та понад 20 приватних будинків — 59-річний чоловік отримав осколкові поранення, він у задовільному стані.

У Лозуватській громаді Криворізького району загинула 62-річна жінка, зруйновано приватний будинок.

Постраждав і Новомосковськ, почалася пожежа, її вже локалізували. Вибухова хвиля перевернула маршрутку, пошкоджено три адміністративні будівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка та машина.

Є 24 поранені, серед яких п'ятеро дітей. Усіх госпіталізували.

У Міністерстві енергетики заявили, що у Кривому Розі без світла залишилося 15 000 споживачів, котельні та насосні станції працюють на генераторах.

Хроніку ракетної атаки Росії вранці 8 січня можна прочитати за посиланням.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 людей, 29 отримали поранення.

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".

Читайте також: Повітряні сили: Накопичувати ракети ППО немає потреби, союзники передають їх за запитами