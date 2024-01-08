Ігнат пояснив, чому ППО збили лише 18 ракет під час удару 8 січня: Відсоток збиття не змінився

Юрій Ігнат розповів, що наразі Росія зменшує кількість цілей під час кожного нового обстрілу

Юрій Ігнат (Фото: Facebook)

Під час атаки 8 січня по Україні протиповітряній обороні вдалося збити 18 ракет. Однак, речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що відсоток збиття залишається тим же. Водночас Росія зменшує кількість цілей під час кожного нового обстрілу, сказав він в етері телемаратону.

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Ігнат розповів, що під час атаки 8 січня велика кількість цілей були балістичними ракетами, які можуть збивати лише такі засоби ППО, як Patriot.

"Тому такий результат сьогодні, тому що багато кажуть, що не надто високий відсоток збиття. Відсоток залишається, як і був", – пояснив він.

За словами речника, ракет Х-101 "хотілось і більше збити", але 18 з 24 теж "непоганий результат", враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу.

"Бачите, меншають атаки. Те, що було 29 грудня, – 158 засобів повітряного нападу, потім було 134, зараз маємо 59", – наголосив Ігнат.

Зранку 8 січня 2024 року Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. На Хмельниччині внаслідок удару є прильоти, заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба заявив про одного загиблого.

У Кривому Розі після ракетного удару вранці 8 січня без світла залишилися 15 000 абонентів, також пошкоджено торговий центр та понад 20 приватних будинків, є пошкодження в Новомосковську.

Головком ЗСУ Залужний заявив, що Росія атакувала Україну "Кинджалами", Х-22, С-300, Х-101, "Іскандерами" та Х-31, відомо про 33 прильоти. Балістику противник застосував у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

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