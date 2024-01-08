Игнат объяснил, почему ПВО сбили только 18 ракет: Процент сбивания не изменился

Юрий Игнат рассказал, что в настоящее время Россия уменьшает количество целей при каждом новом обстреле

Юрий Игнат (Фото: Facebook)

В ходе атаки 8 января по Украине противовоздушной обороне удалось сбить 18 ракет. Однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что процент ущерба остается тем же. В то же время Россия уменьшает количество целей во время каждого нового обстрела, сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат рассказал, что во время атаки 8 января большое количество целей - были баллистические ракеты, которые могут сбивать только такие средства ПВО, как Patriot.

"Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят что не слишком высокий процент сбивания. Процент остается как и был", - пояснил он.

По словам спикера, ракет Х-101 "хотелось и больше сбить", но 18 из 24 тоже "неплохой результат", учитывая такое количество средств воздушного нападения.

"Видите, уменьшаются атаки. То, что было 29 декабря - 158 средств воздушного нападения, потом было 134, сейчас имеем 59", - подчеркнул Игнат.

Утром 8 января 2024 года Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. В Хмельницкой области в результате удара есть прилеты, заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба заявил об одном погибшем.

В Кривом Роге после ракетного удара утром 8 января без света остались 15 000 абонентов, также поврежден торговый центр и более 20 частных домов, есть повреждения в Новомосковске.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия атаковала Украину Кинжалами, Х-22, С-300, Х-101, Искандерами и Х-31, известно о 33 прилетах. По его словам, баллистику противник применил в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

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