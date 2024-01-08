Залужний: Росія атакувала Кинджалами, Х-22, С-300, Х-101, Іскандерами та Х-31 – 33 прильоти
Російські окупанти запустили по Україні 59 ракет і дронів під час масованого удару вночі та вранці 8 січня. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
За його словами, спочатку з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї росіяни випустили вісім дронів-камікадзе Shahed-136.
З Бєлгородської області РФ було запущено сім ракет типу С-300, чотири аеробалістичні ракети "Кинджал" летіли з районів Рязані та Тамбова.
Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили 24 крилаті ракети типу Х-101/Х-555/Х-55, дальні бомбардувальники Ту-22М3 запустили вісім крилатих ракет Х-22 з Бєлгородської області.
Шість балістичних ракет "Іскандер-М" летіли з району тимчасово окупованого Джанкоя у Криму. Також ворог вдарив двома керованими авіаційними ракетами Х-31П.
Під удар потрапили критична та цивільна інфраструктура, а також промислові та військові об'єкти.
Залужний уточнив, що балістику противник застосував у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
Сили протиповітряної оборони збили всі "шахеди" та 18 крилатих ракет.
Хроніку ракетної атаки Росії вранці 8 січня можна прочитати за посиланням.
- 29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 осіб, 29 отримали поранення.
- Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, унаслідок атаки загинули п'ятеро осіб, постраждали 127.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".
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