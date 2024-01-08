Залужний: Росія атакувала Кинджалами, Х-22, С-300, Х-101, Іскандерами та Х-31 – 33 прильоти

Сили протиповітряної оборони збили 18 крилатих ракет та вісім безпілотників під час атаки росіян

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Російські окупанти запустили по Україні 59 ракет і дронів під час масованого удару вночі та вранці 8 січня. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

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За його словами, спочатку з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї росіяни випустили вісім дронів-камікадзе Shahed-136.

З Бєлгородської області РФ було запущено сім ракет типу С-300, чотири аеробалістичні ракети "Кинджал" летіли з районів Рязані та Тамбова.

Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили 24 крилаті ракети типу Х-101/Х-555/Х-55, дальні бомбардувальники Ту-22М3 запустили вісім крилатих ракет Х-22 з Бєлгородської області.

Шість балістичних ракет "Іскандер-М" летіли з району тимчасово окупованого Джанкоя у Криму. Також ворог вдарив двома керованими авіаційними ракетами Х-31П.

Під удар потрапили критична та цивільна інфраструктура, а також промислові та військові об'єкти.

Залужний уточнив, що балістику противник застосував у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Сили протиповітряної оборони збили всі "шахеди" та 18 крилатих ракет.

Хроніку ракетної атаки Росії вранці 8 січня можна прочитати за посиланням.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 осіб, 29 отримали поранення.

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, унаслідок атаки загинули п'ятеро осіб, постраждали 127.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".

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