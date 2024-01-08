Залужный: Россия атаковала Кинжалами, Х-22, С-300, Х-101, Искандерами и Х-31 — 33 прилета

Силы противовоздушной обороны сбили 18 крылатых ракет и восемь беспилотников во время атаки россиян

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Российские оккупанты запустили по Украине 59 ракет и дронов во время массированного удара ночью и утром 8 января. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

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По его словам, сначала из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае россияне выпустили восемь дронов-камикадзе Shahed-136.

Из Белгородской области РФ были запущены семь ракет типа С-300, четыре аэробаллистические ракеты "Кинжал" летели из районов Рязани и Тамбова.

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили 24 крылатые ракеты типа Х-101/Х-555/Х-55, дальние бомбардировщики Ту-22М3 запустили восемь крылатых ракет Х-22 из Белгородской области.

Шесть баллистических ракет "Искандер-М" летели из района временно оккупированного Джанкоя в Крыму. Также враг ударил двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П.

Под удар попали критическая и гражданская инфраструктура, а также промышленные и военные объекты.

Залужный уточнил, что баллистику противник применил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областям.

Силы противовоздушной обороны сбили все "шахеды" и 18 крылатых ракет.

Хронику ракетной атаки России утром 8 января можно прочитать по ссылке.

29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.

Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".

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