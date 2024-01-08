Из-за массированной российской атаки утром 8 января погибли четыре человека, 45 пострадали. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Глава государства рассказал о совещании по международной политике и анонсировал новые меры против РФ по восстановлению справедливости.

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Он сообщил, что еще в трех областях продолжаются аварийно-спасательные работы: Донецкой, Херсонской и Хмельницкой.

"Сегодняшнее утро снова, к сожалению, началось с массированной ракетной атаки. Харьков и область, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкая область. 45 человек пострадали, и по состоянию на данный момент известно о четырех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Государство-террорист непременно ощутит наш ему ответ", – сказал Зеленский.

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Глава государства сообщил, что сегодня провел совещание о дальнейшей международной работе Украины и анонсировал, что январь будет насыщенным относительно внешней политики.

"Много шагов будет, и я уверен: сможем усилить наше государство. Нашу противовоздушную оборону. Нашу работу с партнерами по дронам. А также по санкциям против России – как уже применявшимся… Жизненно важно ликвидировать любые возможные схемы обхода санкций", – объяснил он.

Президент отметил, что ведется работа и над новыми санкциями, поскольку должна укрепляться архитектура давления на РФ.

Среди еще одной приоритетной задачи Зеленский назвал приближение реальных решений для использования в интересах Украины, а затем и конфискации российских активов для восстановления справедливости.

"Террорист должен платить больше всего за ущерб от террора, и Россия заплатит", – отметил глава государства.

Утром 8 января 2024 год Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. На Хмельнитчине в результате удара есть прилеты, заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба заявил об одном погибшем. В Кривом Роге после ракетного удара утром 8 января без света остались 15 000 абонентов, также поврежден торговый центр и более 20 частных домов, повреждения и пострадавшие в Новомосковске.

Главком ВСУ Залужный заявил, что Россия атаковала Украину "Кинжалами", Х-22, С-300, Х-101, "Искандерами" и Х-31, известно о 33 прилетах. Баллистику противник применил в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

Ранее Зеленский призвал страны-партнеры Украины "быстро двигаться" к разработке правовой базы использования замороженных российских активов в пользу Украины.

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