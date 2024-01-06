Зеленський – партнерам: Заморожено $300 млрд активів РФ, треба використати для України

Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський закликав країни-партнери України "швидко рухатися" до розробки правової бази щодо використання заморожених російських активів на користь України.

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"Заморожені російські активи за кордоном становлять приблизно $300 млрд. Вони мають бути використані на підтримку України. Це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор. Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей", написав він.

Президент зазначив, що втрата активів буде для російських еліт найболючішою втратою, оскільки у такий спосіб вони "відчують справжню силу міжнародної спільноти й побачать, що світ сильніший за терор".

Зеленський вважає, що рішення про використання заморожених активів РФ для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на агресію Росії проти України.

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"Це буде правильний сигнал усім потенційним агресорам у світі: напад на іншу державу не приносить дивідендів, агресор змушений зрештою платити", – пояснив він.

Президент закликав партнерів України "швидко рухатися" до створення відповідної правової бази й зазначив, що вже 2024 року необхідно досягти відчутного прогресу у питанні використання заморожених російських активів на користь України.

На шляху до цього Україна "твердо покладається" на лідерство країн "Групи семи", підсумував Зеленський.

ДОВІДКА До "Групи семи" (G7) входять США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада. До "Групи семи" (G7) входять США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада.

Західні країни заморозили російські активи на $300 млрд у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. США заморозили російські суверенні активи на суму $8 млрд, більша частина яких розміщується в ЄС і Японії.

У жовтні Європейський Союз і США підтвердили свої наміри передати Україні доходи від заморожених активів Росії.

У грудні американське видання NYT із посиланням на неназваних високопосадовців США та ЄС написало, що адміністрація Джо Байдена "непомітно сигналізує" про підтримку конфіскації заморожених активів російського Центробанку.

Натомість Росія погрожує США розривом дипломатичних відносин, якщо Вашингтон конфіскує активи РФ, заморожені через вторгнення Росії до України.

Голова українського МЗС заявив, що у розробці міжнародних механізмів конфіскації активів країни-агресора є суттєвий прогрес, процедура конфіскації може пройти вже у 2024 році.

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