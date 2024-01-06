Зеленський – партнерам: Заморожено $300 млрд активів РФ, треба використати для України
Президент Володимир Зеленський закликав країни-партнери України "швидко рухатися" до розробки правової бази щодо використання заморожених російських активів на користь України.
"Заморожені російські активи за кордоном становлять приблизно $300 млрд. Вони мають бути використані на підтримку України. Це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор. Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей", написав він.
Президент зазначив, що втрата активів буде для російських еліт найболючішою втратою, оскільки у такий спосіб вони "відчують справжню силу міжнародної спільноти й побачать, що світ сильніший за терор".
Зеленський вважає, що рішення про використання заморожених активів РФ для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на агресію Росії проти України.
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"Це буде правильний сигнал усім потенційним агресорам у світі: напад на іншу державу не приносить дивідендів, агресор змушений зрештою платити", – пояснив він.
Президент закликав партнерів України "швидко рухатися" до створення відповідної правової бази й зазначив, що вже 2024 року необхідно досягти відчутного прогресу у питанні використання заморожених російських активів на користь України.
На шляху до цього Україна "твердо покладається" на лідерство країн "Групи семи", підсумував Зеленський.
- Західні країни заморозили російські активи на $300 млрд у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. США заморозили російські суверенні активи на суму $8 млрд, більша частина яких розміщується в ЄС і Японії.
- У жовтні Європейський Союз і США підтвердили свої наміри передати Україні доходи від заморожених активів Росії.
- У грудні американське видання NYT із посиланням на неназваних високопосадовців США та ЄС написало, що адміністрація Джо Байдена "непомітно сигналізує" про підтримку конфіскації заморожених активів російського Центробанку.
- Натомість Росія погрожує США розривом дипломатичних відносин, якщо Вашингтон конфіскує активи РФ, заморожені через вторгнення Росії до України.
- Голова українського МЗС заявив, що у розробці міжнародних механізмів конфіскації активів країни-агресора є суттєвий прогрес, процедура конфіскації може пройти вже у 2024 році.
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